Nicht alles gezählt: 344 Wählerstimmen vergessen!

Fehler in Bleiburg

Am Sonntagabend standen im vorläufigen Endergebnis 307.090 abgegebene Stimmen - im endgültigen Ergebnis, das am Mittwochnachmittag veröffentlicht wurde, waren es allerdings 307.434, also 344 Stimmen mehr. Die simple Erklärung: Beim Zusammenrechnen habe es einen Fehler gegeben, und: In der Stadtgemeinde Bleiburg im Wahlkreis zwei (Kärnten Ost) hatte man vergessen, die Briefwahlstimmen am Sonntagabend gleich zum Ergebnis dazuzuzählen.