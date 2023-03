Zumtobel ist weiterhin auf Wachstumskurs

Hohe Nachfrage

Zumtobel-CEO Alfred Felder hat also allen Grund, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Auch die aufgrund der Inflation stark gestiegenen Materialkosten bereiten ihm kaum Kopfzerbrechen: „Der Markt akzeptiert mittlerweile, dass man Kostensteigerungen in Preissteigerungen umwandelt.“ Dass das Unternehmen die Kosten konsequent an die Verbraucher weitergegeben hat, lässt sich nicht zuletzt an der dynamischen Entwicklung des Gewinns ablesen. Felder geht davon aus, dass die hohe Nachfrage nach energiesparenden Beleuchtungssystemen anhalten wird.