Lkw-Fahrerin legte Loibacher Landesstraße lahm

Dienstagvormittag musste die Loibacher Landesstraße (L 133) in Fahrtrichtung Grenzübergang Raunjak komplett gesperrt werden. Trotz des beschilderten Fahrverbots für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen setzte die 50-jährige Kraftfahrerin ihre Fahrt Richtung Slowenien fort. In einer steil aufsteigenden Spitzkehre kam die Sattelzugmaschine an ihr Limit. Die gesamte Fahrzeugkombination knickte im spitzen Winkel ein und kam anschließend zum Stillstand.