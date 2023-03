Kriminelle so aktiv wie vor der Corona-Pause

Gewalt in Oberösterreich weniger stark gestiegen

Vergleicht man Oberösterreich mit ganz Österreich, wo Innenminister Gerhard Karner auch das Ende der Corona-Delle bei den Anzeigen betonte, gibt es eine große Auffälligkeit: In unserem Bundesland sind die Gewaltdelikte zwar auch wieder auf den Vormarsch, aber nicht so stark wie bundesweit, wo im Vorjahr insgesamt 78.836 Fälle registriert wurden – soviel wie noch nie (siehe auch unsere Grafik über die Entwicklung der Kriminalität in ganz Österreich). Im Vorjahr wurden in Oberösterreich 9624 Gewaltdelikte angezeigt, vor Corona waren es mit 9822 im Jahr 2019 sogar deutlich mehr gewesen.