Raumstation ISS musste Weltraumschrott ausweichen

Die Raumstation ISS ist am Montag in eine höhere Umlaufbahn bugsiert worden, um einen Zusammenstoß mit Weltraumschrott zu vermeiden. Das Ausweichmanöver sei am Montag mithilfe des Antriebs einer angedockten „Sojus“-Kapsel erfolgt, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mit.