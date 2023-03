Große Linzer Torte sucht Käufer und neues Zuhause

Die 47-Jährige will das nun selbst in Auftrag geben und das Designerstück dann an Liebhaber verkaufen. „Zum Preis von 5500 Euro bin ich bereit, mich davon zu trennen“, betont sie. Die Tortenbank ist 3,5 Meter lang, 2,2 Meter breit und 1,25 Meter hoch: „Sie würde gut in ein Einkaufszentrum oder auf eine Uni passen.“ Zum Thema Linzer Torte hat Starrermayr auch Taschen, Schmuck und Teppiche designt.