Verstappens Erfolgslauf ++ Glasner im Gespräch

Max Verstappen krallt sich zum ersten Mal einen Auftaktsieg in der Formel 1, Oliver Glasner gibt krone.tv exklusive Einblicke in das aktuelle Geschehen und Novak Djokovic wird schon wieder nicht in Indian Wells antreten - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 6. März.