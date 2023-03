Neue Krankheit bei Vögeln durch Plastik verursacht

Die Krankheit werde statt durch Viren oder Bakterien durch kleine Plastikteile ausgelöst, die zu Entzündungen im Verdauungstrakt führen, so das Museum. Im Laufe der Zeit würden solche anhaltenden und wiederholten Entzündungen zu Vernarbungen und Verformungen im Gewebe führen, was wiederum Folgen für Wachstum, Verdauung und das Überleben der Tiere habe, schreiben die Forscher. Sie untersuchten Blassfuß-Sturmtaucher von der australischen Lord-Howe-Insel. Bei einigen Küken kann die Krankheit schlimmstenfalls dazu führen, dass die Vögel verhungern, weil ihr Magen sich mit unverdaulichem Plastik fülle, so die Wissenschaftler.