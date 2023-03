Florianis zogen Bilanzund blicken in die Zukunft

Last but not least konnten Bezirksfeuerwehrkommandant Gerald Klemenschitz und Abschnittskommandant Christian Jäger auch zwei Ernennungen vornehmen. Julia Ivancsits übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit für die Feuerwehrjugend, Adolf Selinger verantwortet künftig die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen in den Schulen.