Wörthersee Schifffahrt lädt zu Tag der offenen Tür

Nostalgisch wird es auf der MS Loretto und MS Lorelei, die auch heuer wieder in der Werft anlegen und die Besucher an Board begrüßen werden. Die MS Kärnten ist übrigens nicht nur ein eingetragenes Standesamt, so wie alle anderen Schiffe auch, sondern verwandelt sich am 25. März auch in einen schwimmenden Brautsalon, wo sich Interessierte über Hochzeitsmode und mehr informieren können.