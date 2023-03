Alkolenker ohne Schein zog Spur der Verwüstung

Ein komplett betrunkener 25-Jähriger setzte sich am Freitagabend hinters Steuer und fuhr in seinem Wagen in Schlangenlinien in Bludenz Richtung Nüziders in Vorarlberg. Dabei touchierte er gleich mehrmals Leitplanken und Steinmauern. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer hatte unheimliches Glück, nicht in eine Kollision verwickelt zu werden.