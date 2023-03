Falscher Alarm! Thai-Lokal bleibt thailändisch

„Zusätzlich wird es auch Sushi und Maki geben“

Fans des Lokals in der Marienstraße 11 können also aufatmen. Vor allem, weil auch der neue sympathische Eigentümer, Yong Chou, der bereits ab Montag übernimmt, garantiert: Das Küchenpersonal bleibt dasselbe. Wir werden weiter hauptsächlich thailändisches Essen anbieten. Zusätzlich wird es aber auch Sushi und Maki geben. Es ist mir ganz wichtig, zu sagen: Im Coconut wurde bisher schon ohne Geschmacksverstärker gekocht und das wird auch in Zukunft so bleiben.“



Und: Der Name des Lokals wird auf „Coconut Asia Restaurant“ geändert.