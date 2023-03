Trommeln draußen, aber die Black Wings nicht - 6:2

Showdown in Linz am Sonntag

Und Stürmer Stefan Gaffal ergänzte: „Wir haben heute umgesetzt, was wir schon in Spiel eins vorgehabt hatten, haben unser Spiel durchgezogen, es einfach gehalten und wir sind ihnen nicht ins offene Messer gelaufen.“

„Der Sieg in Graz bringt uns aber nichts, wenn wir ihn am Sonntag nicht bestätigen“, spricht Gaffal den nun in der Linz AG EisArena steigenden Showdown um den Viertelfinaleinzug an und ergänzt: „Wir sind noch ein Spiel vom Aufstieg entfernt, aber wir sind fest überzeugt, dass wir das schaffen werden.“