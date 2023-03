Nader: „Mein Bruder wird Parkinson besiegen!“

Marcos Nader zu Gast im krone.tv-Sportstudio: Österreichs Box-Aushängeschild spricht mit Michael Fally über seinen Titelkampf am 1. April, seine zwei Aufbaukämpfe, seinen Gegner Alexander Pavlov und (am Ende des Gesprächs) über das Schicksal seines Bruders, Trainers und Managers Daniel Nader. Der ging vor wenigen Tagen mit seiner Parkinson-Erkrankung an die Öffentlichkeit. Marcos: „Ich weiß, dass mein Bruder den Gegner in der roten Ecke, Parkinson, besiegen wird.“