Energie Ried senkt Gaspreise um knapp 50 Prozent

Von diesem Preis profitieren aber nicht nur die Bestandskunden der Energie Ried. Auch Neukunden können dieses Angebot ab 1. Mai inklusive Preisgarantie in Anspruch nehmen. „Sobald sich die Einkaufskonditionen auch am Strommarkt verbessern, werden wir wie versprochen unseren Kunden einen günstigeren Strompreis anbieten“, so der Chef der Energie Ried.