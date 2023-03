Barca hadert: „Nicht das Spiel, das wir wollen“

13 Schüsse, kein Tor

Das allerdings taten die Gäste. Die optisch überlegenen Madrider, bei denen David Alaba wegen einer Oberschenkelblessur fehlte, gaben zwar 13 Schüsse ab, aber keiner kam aufs Tor. Das war den „Königlichen“ in einem Pflichtspiel zu Hause zuletzt 2010 passiert. Und so entschied das Eigentor von Eder Militao in der 26. Minute die Partie im Estadio Santiago Bernabéu. Das Rückspiel findet am 5. April in Barcelona statt, vorher treffen die beiden Erzrivalen noch am 19. März in der Meisterschaft aufeinander.