Mit der „Krone“ zu Melissa Naschenweng!

Corona-Pause genutzt, um Batterien wieder voll aufzuladen

Mit ihrem im vergangenen September veröffentlichten Album „Glück“ eroberte die 32-Jährige zum dritten Mal in Serie Platz eins in den österreichischen Charts und kam auch in Deutschland erstmals in die Top 20. Seit rund zehn Jahren ist die Kärntnerin unentwegt unterwegs, konnte die erzwungene Corona-Pause aber gut nutzen, um die Batterien wieder voll aufzuladen.