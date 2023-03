Malende Ex-Miss Tirol: Buntes aus dem Kuhstall

Von Amerikas abstraktem Expressionismus inspiriert

Auf die Frage, welche Stilrichtung sie am meisten beeinflusst, kommt wie aus der Pistole geschossen: „Der in den späten 1940er bis in die frühen 1960er Jahre bekannt gewordene, aus Amerika stammende abstrakte Expressionismus und Künstler wie Willem de Kooning, William Baziotes, Sam Francis und Helen Frankenthaler“. Über die allgegenwärtigen sozialen Medien wurden die Bilder von Elisabeth Pöll bekannt und die ersten Anfragen ließen nicht lange auf sich warten. „Um ehrlich zu sein, zu Beginn hätte ich nicht gedacht, dass ich meine Bilder so erfolgreich verkaufen kann“, erzählt Betty, die so manches Werk mit ein wenig Herzschmerz verkauft. Ein Überblick über ihr Schaffen in Form ihrer „Lieblingsstücke“ kann man sich ab kommenden Monat auch im Schlosshotel Lebenberg in Kitzbühel machen.