Wenn Sie das essen, sollten Sie besser schlafen

Stattdessen sollte man - laut dem von der „Gazzetta“ befragten Mailänder Ernährungswissenschaftler Riccardo Roveda - untertags darauf achten, was man isst. Vor allem gibt es zwei Hauptnährstoffe, die beim Einschlafen helfen können: Tryptophan (Vorstufe des Neurotransmitters Serotonin) und Melatonin (Schlafhormon). Beide sind zum Beispiel in Müsliriegeln zu finden. Getreide wie Weizen, Hafer und Reis enthalten viel Tryptophan. So wie auch einige Gemüsesorten, Fisch (vor allem Lachs, unten im Bild) und Eier. Auch alles, was Omega-3-Fettsäuren enthält, wie zum Beispiel Kürbiskerne oder Krill-Öl, sind reich an Tryptophan.