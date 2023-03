„Erwarten noch größeren Ansturm wegen Teuerungen“

260.000 Rechtsauskünfte wurden getätigt, 3500 Klagen eingereicht und 67 Millionen Euro an Geldern erstritten. Diese Zahlen des Jahres 2022 wurden am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Graz von der steirischen Arbeiterkammer präsentiert. Sie sind größenmäßig im Vergleich zum Jahr davor zwar recht ähnlich, was dahinter steckt, zeigt jedoch gut, womit die Steirer aktuell noch immer zu kämpfen haben.