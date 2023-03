Feuerwehr rettet Kalb aus Gülleschacht

Gegen 9.30 Uhr ging bei der Feuerwehr Tosters ein Notruf ein, wonach auf einem Bauernhof ein rund 300 Kilo schweres Kalb in einen Gülleschacht gefallen sei. Ein Wettlauf gegen die Zeit begann: Das Tier steckte bis zur Nasenspitze in der Jauche, das Ringen um Sauerstoff war ein echter Kraftakt. Um Zeit zu gewinnen, ordnete die Einsatzleiterin der Feuerwehr erst einmal das teilweise Abpumpen der Grube an. Parallel dazu wurde die Feuerwehr Rankweil, die über das für eine Großtierrettung erforderliche Equipment verfügt, um Hilfe gebeten.