Salzburg ist mit einer Hand am „König“

Sie gilt als Königsetappe der Österreich-Radrundfahrt. Die auf den Großglockner. Dort, wo legendäre Fahrer nach den Sternen griffen. Wo schon oft die Entscheidung in der Gesamtwertung gefallen ist. Wo der, der am schnellsten oben ist, zum „Glocknerkönig“ gekrönt wird. Aus Salzburger Sicht haben es zwei geschafft, sich am höchsten Berg Österreichs die Krone aufzusetzen: Richard Menapace (1949, 1950) und Gerrit Glomser (2008). Den bisher letzten Glocknerkönig gab es mit dem Belgier Ben Hermans 2019.