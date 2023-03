Thessaloniki schon siebente Griechenland-Station

Ab 13. Mai wird das umfangreiche Griechenlandprogramm ab Salzburg durch eine neue Flugverbindung nach Thessaloniki nochmals verstärkt. Der Flug startet in Salzburg um 08:10 Uhr und landet um 11:05 Uhr in Thessaloniki, knapp 40 Minuten später hebt Eurowings wieder in Richtung Salzburg ab und landet dann um 12:55 Uhr in der Mozartstadt.