Warum Imker aus aller Welt nach Mistelbach pilgern

Sklenar eignete sich viel Wissen an, wurde zum bedeutendsten Königinnenzüchter der Geschichte und schrieb einst viele Fachbücher und Artikel über die fleißigen Insekten. Sein größer Erfolg summt unter seinem Namen heute in aller Welt: Die „Sklenar-Bienenkönigin“ wird aus dem Weinviertel in 25 Staaten exportiert.