Schlachtbetrieb: „Darf nie wieder vorkommen“

Nach der Veröffentlichung der Videos aus einem Hühnerschlachthof in der Steiermark hat der betroffene Schlachtbetrieb Stellung bezogen: „Von diesen Bildern sind wir selbst entsetzt, so ein Verhalten ist für uns inakzeptabel“, hieß es dazu am Mittwoch. Für die betreffenden Mitarbeiter habe es „entsprechende arbeitsrechtliche Konsequenzen“ gegeben. So etwas dürfe nie wieder vorkommen.