Grazer Anwalt zeigt AMA wegen Betrugs an

Schlachthof-Betreiber drohte mit Klage

Am Montag folgte die nächste schockierende Veröffentlichung aus einem steirischen Geflügelschlachthof, wo Tiere unter anderem als Putzfetzen benutzt wurden. Der Schlachthof ist übrigens jener, der mit Geflügel von den Betrieben, die mit ersterem Skandal in Verbindung stehen, beliefert wurde. Und soll – wie der VGT in einer weiteren Aussendung mitteilte - bereits im Vorfeld der Veröffentlichung der Bilder mit Klagen gedroht haben, wovon sich die Tierschützer aber nicht beirren ließen.