Triebtäter legte am Fenster an sich selbst Hand an

Seinen sexuellen Gelüsten freien Lauf ließ in den vergangenen Tagen mehrmals ein Mann im Tiroler Biberwier (Bezirk Reutte): Der Verdächtige soll in seiner Wohnung am offenen Fenster an sich selbst Hand angelegt haben - ganz zum Ärger der Passanten. Nach einer Anzeige konnte der mutmaßliche Triebtäter von der Polizei auf frischer Tat ertappt werden.