300.000 Euro nötig, doch der Sponsor fehlt

Man stelle sich vor, man wird Meister in der 2. Bundesliga und will aufsteigen - doch es geht sich finanziell nicht aus! Dieses Schicksal könnte die Herren der Basketball-Union Salzburg ereilen. Die Mannen von Cheftrainer Christian Ponz sind momentan Zweiter und haben das Ticket für die Play-offs bereits in der Tasche. „Wir hätten uns davor nicht gedacht, dass wir so gut dastehen“, freut sich Obmann Raphael Miksch über die Leistungen der Mozartstädter.