SPOÖ sieht Stelzer bei Energie AG in der Pflicht

„Landeshauptmann soll für niedrigere Preise sorgen“

Die SPOÖ sieht hingegen LH Thomas Stelzer (ÖVP) in der Pflicht. Er solle „in seiner Rolle als Landeshauptmann und Eigentümervertreter in der Energie-AG jetzt endlich für niedrigere Preise sorgen“, so SP-Landesgeschäftsführer Florian Koppler in einer Presseaussendung am Dienstag. Die AK-Studie benenne einen Widerspruch formalrechtlich, der die Bevölkerung längst massiv verärgere, schlussfolgerte SP-Energiesprecher Thomas Antlinger: „Auf ihren Schriftstücken werben Energieunternehmen einerseits damit, dass sie überwiegend Strom aus erneuerbaren heimischen Quellen wie Wasser, Sonne oder Wind anbieten. Andererseits sagen sie, dass sie den Preis für ihren gesamten Strom erhöhen müssen, weil sie zur Abdeckung von Verbrauchsspitzen international Strom zukaufen müssen“.