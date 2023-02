Eltern schockiert: Koran-Zitate in Kinderbuch

Fehler in der Druckerei vermutet

Auch der Text „Muslimische Frauen und der Hijab-Schleier“ ist online auf Amazon erhältlich, der Verlagschef vermutet, dass er in derselben Druckerei gedruckt wird. Er geht nicht „von boshafter Absicht der Druckerei aus, sondern einem einmaligen Fehler“. Er hofft, dass es ein Einzelfall bleibt. „Ich habe derartiges bisher noch nicht erlebt“, so Thier. Man werde sich an den Support von Amazon wenden und dem geschädigten Kunden das Buch ersetzen.