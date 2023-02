Polizist erschießt Chef ++ Hühnerschlachthof

Eine unfassbare Tragödie spielte sich Montagfrüh in der Obersteiermark ab. Auf der Polizeiinspektion in Trieben in Bezirk Liezen soll ein Beamter bei einer Besprechung den Postenkommandanten erschossen haben. Und: Zigtausende Hühner sind es, die tagtäglich in steirischen Schlachthöfen getötet werden. Aus einem erreichen uns jetzt entsetzliche Bilder. Die Grausamkeit den völlig wehrlosen Tieren gegenüber lässt sich kaum in Worte fassen. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Montag, den 27. Februar, mit Stefana Madjarov.