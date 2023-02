Sternstunden des Humors mit neuen Gesichtern

Gery Seidl präsentiert die rasante Geschichte „beziehungsWeise“ (12. und 13. 7.). Omar Sarsam, Kabarettist und Arzt, bietet in „Sonderklasse“ (26. 7.) einen humorvollen Zugang in die wundersame Welt der Arztpraxen und Ambulanzen. Barbara Balldini plaudert in „Flachgelegt“ (24. 8.) über Erotik, Sex, Liebe und andere Irrtümer.