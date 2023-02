Falscher Taxler verprügelt Studentinnen in Garage

Studentinnen in Garage brutal verprügelt

Dieses Schicksal ereilte aber die zwei jungen Frauen in der Parkgarage im Wohnhaus des Rumänen: „Ich wusste, dass das nicht gut sein kann, dass wir in eine Tiefgarage fahren“, erinnert sich die 24-Jährige im Zeugenstand im Landesgericht Wien zurück. Der Angeklagte hat sie beim Fluchtversuch auf den Boden geworfen, ihr mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen - bis ihre Nase brach. Er ließ nur ab, um auf ihre Freundin einzuprügeln. Die sich schließlich ins Stiegenhaus retten konnte und Hilfe holte.