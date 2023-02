Fenerbahce-Fans fordern Rücktritt von Regierung

Fans des türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul haben beim Spiel gegen Konyaspor die Regierung zum Rücktritt aufgerufen und damit für Aufsehen gesorgt. Die Fußballfans riefen am Samstagabend beim Heimspiel in Istanbul: „Mensch, tritt (endlich) zurück!“, wie in einem Video zu hören ist, das die Fan-Plattform „Tek Yol Fener“ teilte. Demnach warfen sie dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan und seiner Regierung 20 Jahre Lügen und Schwindel vor.