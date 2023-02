Streit und Attacken mit Buttermesser und Besen

Gleich drei Fälle häuslicher Gewalt machten am Samstag ein Einschreiten der Polizei notwendig. Bei einem Beziehungsstreit in Ebenthal kam es zu einer Attacke mit einem Brotmesser, in Klagenfurt mit einem Besen. Betretungs- und Annäherungsverbote mussten ausgesprochen werden.