Steirische Köchin zaubert Mehlspeisen für TV-Show

Chocolatiere, Fernsehköchin, Unternehmerin und Mutter von zwei Kindern. Eveline Wild ist vieles, vor allem aber ist die gebürtige Tirolerin mit fixem Wohnsitz in St. Kathrein am Offenegg hungrig auf Herausforderungen. Für viel Aufregung hat da die TV-Show „Klein gegen Groß“ gesorgt. „Da schluckt man und das Herz beginnt zu rasen, wenn die Einladung am Tisch liegt“, bekennt die 42-Jährige. „Beinahe wäre der Termin geplatzt, da ich an den Aufzeichnungstagen ausgebucht war.“ Doch wenn die Schokoholikerin etwas in den letzten Jahren gelernt hat, dann den Spagat zwischen Konditorei, Kinderzimmer und TV-Studio.