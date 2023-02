Silberner Bär für Österreicherin bei 73. Berlinale

Goldener Bär für Doku „Sur l‘Adamant“

Der Dokumentarfilm „Sur l‘Adamant“ des französischen Regisseurs Nicolas Philibert gewann den Goldenen Bären der Berlinale. Der Film erzählt von einem Zentrum für Menschen mit psychischen Problemen in Paris. Den Großen Preis der Jury erhielt „Roter Himmel“ des deutschen Regisseurs Christian Petzold, wie die Filmfestspiele am Samstagabend in Berlin bekanntgaben. „Sur l‘Adamant“ (Englisch: „On the Adamant“) setzte sich gegen 18 Wettbewerbsfilme durch. Hoffnungen auf den Goldenen Bären hatte sich auch eine österreichische Koproduktion gemacht, und zwar Margarethe von Trottas Filmessay „Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste“.