Prinzessin Madeleine teilt besonderes Familienfoto

Am 20. Feber hatte Prinzessin Madeleine ihrer großen Tochter auf Instagram bereits mit einem süßen Bild zu ihrem Ehrentag gratuliert. „Heute neun Jahre alt geworden. Alles Gute zum Geburtstag an unsere süße Leonore, die jeden Tag strahlt!“ Nun folgte ein Foto mit der ganzen Rasselbande, aufgenommen im Central Park in New York.