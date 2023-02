Diebe räumten mit Trick Schmuckvitrine aus

Gegen 16 Uhr schlugen die unbekannten Täter bei dem Schmuckgeschäft in Landeck zu. Zunächst lenkte einer der beiden die Verkäuferin ab, in dem er sie unter einem Vorwand aus dem Laden lockte und in ein Gespräch verwickelte. Unterdessen schlich sich sein Komplize in den Laden. Die Verkäuferin bemerkte das nicht sofort, und als sie den vermeintlichen Kunden ansprach, verließ dieser das Geschäft wieder.