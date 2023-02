Urnen-Bestattung auch in Garten und Donau erlaubt

Der letzte Wille einer Schwanenstädterin war es, im eigenen Garten in einer Urne begraben zu werden. Der Witwer stellte daraufhin den nötigen Antrag bei der Gemeinde. Dieser wurde von Bürgermeisterin, Friedhofsverwaltung und Stadtpfarrer abgelehnt. Der Grund: Wie auf einem Friedhof sei an einer privaten Ruhestätte alles zu unterlassen, was der Würde und Weihe des Ortes nicht entspreche – das könne in einem Garten aber „nicht gewährleistet“ werden.