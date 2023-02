Spitals-Mitarbeiterin stand Frauen nach Unfall bei

Intuitiv gehandelt

„Als ich den Unfallort erreicht habe, bin ich sofort ausgestiegen, um nach den Verletzten zu sehen“ , beschreibt Belak die Situation. Gemeinsam mit einem jungen Mann leistet sie Erste Hilfe. „Ab diesem Moment habe ich einfach intuitiv gehandelt.“ Als ausgebildete Krankenschwester weiß sie, was sie was sie tun muss, kontrolliert Atmung und Puls. Weil die Küchengehilfin selbst gebürtige Slowenin ist, kann sie den Frauen in ihrer Muttersprache beistehen und begleitet sie sogar ins Spital: „Das war für mich selbstverständlich.“ Mehrmals betont sie, dass alle beteiligten Personen, von den Rettungskräften bis zu den Ärzten und Pflegekräften im Krankenhaus, hervorragende Arbeit geleistet haben und die verletzten Frauen sehr einfühlsam behandelt wurden. „Das sind für mich die wahren Helden“, sagt sie bescheiden.