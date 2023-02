Nagelsmann: „Das ist völliger Blödsinn“

Julian Nagelsmann gab den reuigen Sünder und gelobte mit bedröppelter Miene Besserung. „Ich muss mich in gewissen Situationen zügeln“, sagte der Trainer von Bayern München selbstkritisch. Im Bundesliga-Topspiel gegen die Überflieger von Union Berlin muss ein Sieg her - sonst droht das brodelnde Pulverfass in die Luft zu fliegen.