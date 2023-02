Mama von Andreas: „Alltag wird etwas normaler“

Das Strafverfahren geht jedenfalls in die nächste Instanz. Verteidiger Kurt Jelinek kündigte Berufung an. Weitere dienstrechtliche Konsequenzen wird es für den Polizisten nicht geben, so Jelinek: „Er wird weiter Polizist bleiben.“ Für einen Amtsverlust müsse die Haftstrafe ein Jahr übersteigen.