Seit 365 Tagen im Hilfseinsatz für die Ukraine

Wie die meisten Menschen war auch für Walter Peer unvorstellbar, dass Vladimir Putin seiner Armee den Befehl gibt, den Nachbarstaat Ukraine anzugreifen. Und dass dieser Befehl in all seinen unvorstellbaren Grausamkeiten und Brutalitäten in den frühen Morgenstunden des 24. Februars 2022 bis heute zur andauernden Realität wurde. Seitdem hat sich der Ukrainekrieg zum größten Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg entwickelt. Mit dem unmittelbaren Resultat, dass Millionen Menschen auf der Flucht sind und man die Zahl der Toten nur schätzen kann. In seinem Brotberuf ist der ehemalige SPÖ-Politiker Walter Peer Landesdirektor der Wiener Städtischen, seit fünf Jahren ist er – ehrenamtlicher – Honorarkonsul der Ukraine in Tirol. Im Normalfall, also in Friedenszeiten, fördert er die Beziehungen zwischen der Ukraine und Österreich in puncto Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft. Geregelt wird dies durch das „Wiener Übereinkommen“ aus dem Jahre 1961.