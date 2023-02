Fachkräftemangel: Lehre, wem Lehre gebührt!

Acht Bewerbungen in den ersten 30 Minuten

Einige der Unternehmer zeigten sich überrascht, wie professionell sich die großteils Poly-Schüler präsentiert haben. „Rhetorisch absolut in Ordnung. Und Jugendliche, die wissen, was sie wollen, sind grundsätzlich hoch interessant“, sagte etwa Paul Heimel, Shopleiter bei der Radwelt MichiKnopf in Mattersburg, der dringend Lehrlinge für den E-Commerce und Verkauf sucht. Ronald Schaffer von Denzel Eisenstadt hatte nach einer halben Stunde bereits acht Bewerbungen auf dem Tisch liegen, eine davon von einem Mädchen, die sich zur Kfz-Technikerin ausbilden lassen möchte. „Wir haben im Betrieb zur Zeit drei Lehrlinge, darunter eine Frau. Kann gut sein, dass sich hier ein neuer Trend herausbildet.“