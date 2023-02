Salzburg vs. Roma ++ Auftakt für ÖSV-Adlerinnen

Der FC Salzburg will heute in der Europa League bei AS Roma überraschen, der LASK präsentiert sein neues Heimstadion und WM-Auftakt in Planica für Österreichs Skispringerinnen - das und noch mehr sind Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Donnerstag, dem 23. Februar.