Wer kennt den Messer-Mann? Polizei sucht Räuber

Was war passiert? Die Polizei eilte am Mittwoch gegen 4.45 Uhr zur Eni-Tankstelle in der Gabelsbergerstraße in Salzburg-Schallmoos. Gemeldet war ein Überfall. Vor Ort fanden die Beamten einen verletzten Bosnier (59) vor. Der Mann gab an, von einem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt worden zu sein. Dann soll sein Gegenüber ein Messer gezogen und „Geld! Geld!“ gerufen haben. Weil der Bosnier kein Bargeld dabei hatte, stieß ihn der Täter zu Boden und stach zu. Das Opfer trug dabei Schnittverletzungen an der rechten Hand davon. Der dunkel gekleidete Unbekannte mit Vollbart, der circa 1,80 Meter groß und etwa 40 Jahre alt sein soll, schnappte sich das Handy seines Opfers und flüchtete in Richtung Hauptbahnhof. Die eingeleitete Alarmfahndung führte zu keinem Erfolg.