Klum und Kaulitz: Nacktfoto zum Hochzeitstag

„Liebe meines Lebens“, schwärmte Heidi Klum über ihren Ehemann Tom Kaulitz, mit dem sie seit nunmehr vier Jahren glücklich verheiratet ist. In der Bilderstrecke zur Liebeserklärung gab die „Germany‘s Next Topmodel“-Moderatorin auch gleich einen kleinen Einblick in die Feierlichkeiten zum Jahrestag.