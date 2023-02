Tschick-Versorgung auch bei Blackout gesichert

Als erprobter Krisenmanager weiß Alexander Schönegger, heimischer Geschäftsführer von Philip Morris International (PMI), dass die frühzeitige transparente Kommunikation der Maßnahmen an die Mitarbeiter von größter Wichtigkeit ist, wenn im Fall der Fälle die Lichter ausgehen: „Die Sicherheit unserer Mitarbeiter ist mir ein besonderes Herzensanliegen. Schon im vergangenen Jahr wurde ein eigener Krisenstab eingerichtet, der in enger Abstimmung mit Blackout-Experten die notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen begonnen hat“, so Schönegger (Bild unten) im Gespräch mit der „Krone“.