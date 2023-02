Ursache für Tod von 5-Jährigem + Eiserner Vorhang?

Und: Im Ukraine-Konflikt zeichnet sich derzeit weder ein Sieg der Ukraine ab, noch ein Sieg von Russland. Angesichts der Lage rund um den Krieg in der Ukraine besteht die Gefahr neuer Teilungen und einer Lage wie in Korea. Das sagt der Politologe Heinz Gärtner. Was sich jetzt abzeichnen würde, ist ein neuer Eiserner Vorhang, der wahrscheinlich schlimmer sein wird als der während des Kalten Krieges, so Gärtner.



Eine Teilung würde dann laut dem Politologen so aussehen, dass Russland die östlichen Teile und die Krim der Ukraine nicht aufgeben und die Truppen da belassen werde. Und den Rest der Ukraine werde die Ukraine weiterhin mit westlicher Hilfe für sich beanspruchen. Und weiter im Norden sei es so, dass Schweden und Finnland der NATO beitreten wollen und dass sich da eine neue Blocklinie an der Ostflanke der NATO auftue, so Gärtner.